Елена Синица
Губернатор Пермского края в прямом эфире ответит на вопросы по мобилизации
Эфир пройдет 19 октября
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире ответит на вопросы по мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Эфир состоится сегодня, 19 октября, в 19:00. Он будет проводиться на личной странице губернатора ВКонтакте. В числе основных тем — частичная мобилизация и региональные выплаты мобилизованным, говорится в сообщении.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — 100 тыс. руб.
Он пояснил, что решение о выплатах принято сейчас, потому что «уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО».
По словам Махонина, «собрать точные списки мобилизованных было непросто».
Позднее первый заместитель председателя правительства Прикамья Ольга Антипина уточнила, что мобилизованные получат обещанные губернатором выплаты в 100 тыс. руб. лишь после того, как резервисты будут зачислены в воинские части.
В правительстве региона также уточнили, что уже половина мобилизованных из Пермского края в учебных центрах Елани и Тюмени оформила документы на выплаты.
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