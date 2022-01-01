Елена Синица Губернатор Пермского края в прямом эфире ответит на вопросы по мобилизации Эфир пройдет 19 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире ответит на вопросы по мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Эфир состоится сегодня, 19 октября, в 19:00. Он будет проводиться на личной странице губернатора ВКонтакте. В числе основных тем — частичная мобилизация и региональные выплаты мобилизованным, говорится в сообщении.





Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — 100 тыс. руб.





Он пояснил, что решение о выплатах принято сейчас, потому что «уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО».





По словам Махонина, «собрать точные списки мобилизованных было непросто».





Позднее первый заместитель председателя правительства Прикамья Ольга Антипина уточнила , что мобилизованные получат обещанные губернатором выплаты в 100 тыс. руб. лишь после того, как резервисты будут зачислены в воинские части.





В правительстве региона также уточнили, что уже половина мобилизованных из Пермского края в учебных центрах Елани и Тюмени оформила документы на выплаты.

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