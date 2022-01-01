Елена Синица Половина мобилизованных из Пермского края оформила документы на выплаты В учебных центрах Елани и Тюмени работают специалисты минсоца и юристы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Половина мобилизованных из Пермского края в учебных центрах Елани и Тюмени оформила документы на выплаты. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что в каждом центре находится по 15 специалистов министерства соцразвития, а также юристов, оказывающих правовое содействие.





Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — 100 тыс. руб.





Он пояснил, что решение о выплатах принято сейчас, потому что «уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО».





Позднее первый заместитель председателя правительства Прикамья Ольга Антипина уточнила , что мобилизованные жители Пермского края получат обещанные губернатором выплаты в 100 тыс. руб. лишь после того, как резервисты будут зачислены в воинские части.

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