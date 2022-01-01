Елена Синица
Половина мобилизованных из Пермского края оформила документы на выплаты
В учебных центрах Елани и Тюмени работают специалисты минсоца и юристы
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Половина мобилизованных из Пермского края в учебных центрах Елани и Тюмени оформила документы на выплаты. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Поясняется, что в каждом центре находится по 15 специалистов министерства соцразвития, а также юристов, оказывающих правовое содействие.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — 100 тыс. руб.
Он пояснил, что решение о выплатах принято сейчас, потому что «уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО».
Позднее первый заместитель председателя правительства Прикамья Ольга Антипина уточнила, что мобилизованные жители Пермского края получат обещанные губернатором выплаты в 100 тыс. руб. лишь после того, как резервисты будут зачислены в воинские части.
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