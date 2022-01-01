Максим Артамонов В Пермском крае мобилизованные резервисты смогут получить выплату только после зачисления в военную часть Чиновники считают, что это «позволит исключить необоснованные выплаты» Поделиться Твитнуть

Мобилизованные жители Пермского края получат обещанные губернатором выплаты в 100 тыс. руб. лишь после того, как резервисты будут зачислены в воинские части. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Прикамья Ольга Антипина во время рассмотрения проекта регионального бюджета на заседании профильного комитета Заксобрания.





Чиновница отметила, что «такой порядок позволит исключить необоснованные выплаты, например, если мобилизованный был отозван». На эти цели предусмотрены средства в резервном фонде Пермского края, добавила она. Что значит "необоснованные выплаты", Антипина на пояснила.





По её словам, нужно дождаться выступления губернатора Махонина, чтобы узнать подробности о порядке предоставления региональной выплаты мобилизованным.





Напомним, накануне губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил , что каждому мобилизованному пермяку будет предоставлена региональная выплата по 100 тыс. руб. Чиновник тогда пояснил, что решение о выплатах принято сейчас, потому что «уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько отправятся в зону проведения СВО».





Решение о выплатах губернатор принял лишь после того, как лично побывал в учебных центрах в Свердловской и Тюменской областях, где пообщался с прикамскими резервистами «без купюр».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.