Максим Артамонов Мобилизованных жителей Березников второй раз распустили по домам От Минобороны «поступил отбой» — до дополнительных указаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Призванных в рамках частичной мобилизации жителей Березников, которых сегодня должны были отправить в военный учебный центр в селе Тоцкое Оренбургской области, вернут домой. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на свои источники. При этом резервистов отправляют домой уже во второй раз. В первый раз их вернули из Перми 30 сентября — из-за нехватки мест в военно-учебных частях.

Как пишет издание, отложен отъезд в учебный центр не только березниковцев. В 12:00 от военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми также отправился автобус с мобилизованными. Он доехал до краевого военкомата. Там резервисты провели около 2,5 часов. После этого мобилизованных распустили по домам, попросив прийти в комиссариат 25 октября.

Краевые власти подтвердили изданию временное возвращение резервистов по домам, отметив, что «поступил отбой от минобороны до дополнительных указаний». С чем это связано, не уточняется. Однако все мужчины остаются мобилизованными, потому что получили повестки.





Информация о мобилизованных березниковцев, которых возят из одного места в другое появилась сегодня и в социальных сетях. Резервисты записали видеообращение к властям, в котором сообщили, что устали от неразберихи и просят навести порядок.





Напомним, глава Прикамья Дмитрий Махонин сегодня пообещал , что каждому мобилизованному жителю края будет выплачено по 100 тыс. руб. Такое решение он принял после того, как лично побывал в учебных центрах в Свердловской и Тюменской областях, где пообщался с прикамскими резервистами «без купюр».





Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. С 26 сентября со сборного пункта краевого военкомата было отправлено несколько партий резервистов в учебные центры Свердловской и Тюменской областей. Общее число призванных жителей региона не сообщается.

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