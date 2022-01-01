Елена Синица Губернатор Пермского края посетил мобилизованных в Елани и Тюмени У мобилизованных много вопросов о помощи их семьям и о кредитных каникулах Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил мобилизованных в Елани и Тюмени. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По его словам, у мобилизованных пермяков, которые были отправлены в учебный центр в Елань, возникает множество вопросов. В большей степени они касаются предоставления кредитных каникул и помощи семьям.





«На месте записывали номера телефонов, чтобы адресно отработать каждую проблему. Также договорились, что все, кто не успел обратиться сегодня, подготовят свои запросы и пожелания, опишут проблемы и укажут контакты. Командиры взводов передадут их нам», — написал Махонин.





Он также сообщил, что договорился с командиром части оставаться на связи, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.





Также губернатор посетил учебный центр в Тюмени. По его словам, в части порядок, мобилизованные получают навыки применения различных типов стрелкового вооружения и тяжёлых гранатомётов.





«Парни рассказали, что укомплектованы всем необходимым обмундированием. Есть вопросы по поддержке семей — сразу по возвращении в Пермь продолжим работу в этом направлении», — отметил губернатор.

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