Максим Артамонов Краевые власти пообещали каждому мобилизованному из Прикамья по 100 тыс. рублей Глава региона анонсировал краевые выплаты Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — 100 тысяч рублей. Об этом чиновник написал в своём telegram-канале.

Он пояснил, что решение о выплатах принято сейчас, потому что «уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО».

По словам Махонина, «собрать точные списки мобилизованных было непросто». В Елань и Тюмень для сбора необходимых заявлений и документов на выплаты уже выехали специалисты. О порядке и сроках их предоставления выплат будет объявлено дополнительно.

Губернатор также сообщил, что министр социального развития Павел Фокин «лично посетит территории, чтобы проконтролировать совместную работу глав и соцслужб с родственниками мобилизованных». По итогам такой адресной помощи итоговая сумма поддержки будет больше обозначенных ста тысяч, отметил чиновник.

Кроме того, Махонин отметил, что в учебные центры также направились юристы, которые будут помогать с оформлением кредитных каникул, доверенностей и других документов, решать спорные вопросы. Предварительная работа с банками уже проведена.

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