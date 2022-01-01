В учебный центр отправлена ещё одна партия мобилизованных жителей Пермского края Призывников направили в Оренбургскую область Поделиться Твитнуть

Газета "Березниковский рабочий"

Во вторник, 18 октября, 25 жителей Березников, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в военный учебный центр в с. Тоцкое Оренбургской области. Об этом сообщает telegram-канал газеты «Березниковский рабочий».

Уточняется, что этих мужчин вернули из Перми 30 сентября из-за нехватки мест в военно-учебных частях.

По информации издания, мобилизованным перед отправкой выдали по вещмешку со спальником, комплектом белья, сухпайком и прочими вещами.

Сегодня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что каждому мобилизованному жителю края будет выплачено по 100 тыс. руб.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. С 26 сентября со сборного пункта краевого военкомата было отправлено несколько партий резервистов в учебные центры Свердловской и Тюменской областей. Общее число призванных жителей региона не сообщается.

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