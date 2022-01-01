В Прикамье создадут «единое окно» для оказания помощи в период мобилизации Система быстрого реагирования будет называться «Помощь здесь. Пермский край» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье по инициативе губернатора Дмитрия Махинина будет создана единая система для координации и оказания помощи в условиях частичной мобилизации. Проект назвали «Помощь здесь. Пермский край». Он объединит ресурсы всех организаций, волонтёров, инициативных групп и станет «единым окном» для решения «мобилизационных» проблем жителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Возглавить работу поручено руководителю Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ирине Ермаковой и председателю Пермского краевого совета женщин Лилии Ширяевой.

Как сообщила Ермакова, в созданный центр быстрого реагирования будет стекаться вся оперативная информация, координироваться работа по решению задач, «а самое главное — это будет очень просто и понятно для людей».

Любой человек, столкнувшийся с проблемой, связанной с частичной мобилизацией, сможет обратиться в «Помощь здесь. Пермский край» и, в зависимости от ситуации, оперативно получить необходимую информацию, алгоритм решения задачи, поддержку и т.д.

«Например, женщина, которая ищет, где сшить специальную одежду для призывника, сможет оперативно получить либо уже готовое изделие, либо контакты швей, готовых в кратчайшие сроки выполнить заявку», — пояснили суть работы новой структуры в пресс-службе.

Также было отмечено, что создание единого окна позволит сократить число случаев, когда разные ведомства начинают заниматься решением одной проблемы, или когда злоумышленники наживаются на том, что у людей недостаточно достоверной информации.

На первоначальном этапе получить информацию о работе «Помощь здесь. Пермский край» или обратиться за поддержкой или помощью можно на сайтах организации Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» и Пермского краевого совета женщин, через их официальные группы в соцсетях, а также личные страницы Ирины Ермаковой и Лилии Ширяевой.

В ближайшее время будет также создана единая площадка с единой формой обращений и получения обратной связи для жителей.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Затем минобороны пояснило, кого будут призывать в рамках частичной мобилизации. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях. Потом в Перми заработал Центр содействия мобилизованным по ошибке. Краевая прокуратура также открыла «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации.

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