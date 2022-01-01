Елена Синица Прокуратура Прикамья открыла «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации Она будет работать по будням Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевая прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для того чтобы задать вопросы, можно обратиться по телефону: 8 (342) 217-52-35. Линия будет работать по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Перерыв с 13:00 до 14:00.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, добавили в ведомстве.





Ранее сообщалось, что в Пермском крае начала работать горячая линия для предпринимателей по вопросам частичной мобилизации.

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