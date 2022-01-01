Елена Синица

Прокуратура Прикамья открыла «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации

Она будет работать по будням

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мобилизация отправка 5

  Константин Долгановский

Краевая прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для того чтобы задать вопросы, можно обратиться по телефону: 8 (342) 217-52-35. Линия будет работать по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Перерыв с 13:00 до 14:00.
По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае начала работать горячая линия для предпринимателей по вопросам частичной мобилизации.

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