Максим Артамонов корреспондент В Пермском крае начала работать горячая линия для предпринимателей по вопросам частичной мобилизации Поступило уже более 30 обращений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов обратился к предпринимателям региона, которые уже мобилизованы или будут мобилизованы. Об этом сообщается на сайте бизнес-омбудсмена.





«Если у вас есть необходимость в защите ваших прав и законных интересов, передайте эту информацию в наш аппарат. Все такие обращения будут взяты на особый контроль. По мере изменения законодательства или получения разъяснений по тем или иным вопросам мы будем информировать вас или ваших представителей», — заявил чиновник.





С какими вопросами можно обратиться:





— Что делать бизнесмену, призванному на военную службу, если в ФЗ «О статусе военнослужащих» содержится прямой запрет на любую предпринимательскую деятельность?

— Кто возьмёт на себя незакрытые обязательства тех, кого призвали?

— Как ИПшнику быть со своими работниками, если его самого мобилизовали?

— Как ему сохранять рабочие места, если он принял решение закрыть ИП?





Как уточнили «Новому компаньону» в пресс-службе уполномоченного, поступило уже более 30 обращений. В основном, предпринимателей консультируют по телефону. Если вопрос требует «глубокого погружения в тему», то он решается в течение одного-двух дней.





Телефоны «горячей линии» по вопросам частичной мобилизации: (342) 237-54-45 (46).





Адрес электронной почты: Perm@ombudsmanbiz.ru.





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