Минстрой Прикамья продолжит судиться за признание незаконной стройки дома по ул. Горького Стройплощадка здания захватила тротуар и парковочные места Поделиться Твитнуть

Ул. Горького, 86

Константин Долгановский

В картотеке Арбитражного суда Уральского округа зарегистрирована кассационная жалоба минстроя Пермского края на решение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, отклонившего апелляцию ведомства. Напомним, министерство добивается признания незаконным строительства многоэтажного дома №86 по ул. Горького в Перми. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что застройщик возводит жилой дом по ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин резко прокомментировал строительство дома. «Опухли от наглости», заявил он и поручил навести порядок.

Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный минстрой обратился в суды и пока во всех инстанциях получает отказы в признании представления прокуратуры незаконным.





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