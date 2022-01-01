В ТРК «Семья» откроется ювелирный магазин крупной российской сети
Также в торговом центре заработает новый мультибрендовый магазин одежды
До конца сентября на первом этаже первой очереди ТРК «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13) откроется ювелирный магазин сети Adamas. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса. О возможности открытия в торговом центре представительства ещё одного крупного российского ювелирного завода стало известно в начале августа.
Российская компания Adamas (включает «Столичный ювелирный завод», производителя ювелирных изделий, и «Адамас-ювелирторг», занимающийся розничной торговлей) считается одним из лидеров ювелирного рынка страны, магазины бренда работают в 80 городах РФ.
В пресс-службе также сообщили, что в начале октября на третьем этаже первой очереди ТРК заработает мультибрендовый магазин одежды Patchouli. Здесь будет представлена женская одежда из Италии, Турции, Германии и других стран. Ценовой сегмент «средний» и «средний плюс».
Кроме того, в конце осени в ТРК планируется открытие магазина джинсового бренда Mavi. Это будет второй магазин турецкого бренда в Перми. Первый открылся 11 сентября в ТРК «СпешиLove».
Как отметили в «Семье», открытие новых магазинов — часть проекта по обновлению концепции ТРК, в рамках которой планируется усилить группу брендов одежды и обуви сегментов «средний» и «средний плюс», а также добавить ювелирный и ресторанный сегменты.
Ранее "Новый компаньон" писал, что с 15 сентября на первом этаже первой очереди торгово-развлекательного комплекса «Семья» возобновил работу магазин re:Store по продаже продукции компании Apple.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.