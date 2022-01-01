В ТРК «Семья» откроется ювелирный магазин крупной российской сети Также в торговом центре заработает новый мультибрендовый магазин одежды Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

До конца сентября на первом этаже первой очереди ТРК «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13) откроется ювелирный магазин сети Adamas. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса. О возможности открытия в торговом центре представительства ещё одного крупного российского ювелирного завода стало известно в начале августа.

Российская компания Adamas (включает «Столичный ювелирный завод», производителя ювелирных изделий, и «Адамас-ювелирторг», занимающийся розничной торговлей) считается одним из лидеров ювелирного рынка страны, магазины бренда работают в 80 городах РФ.

В пресс-службе также сообщили, что в начале октября на третьем этаже первой очереди ТРК заработает мультибрендовый магазин одежды Patchouli. Здесь будет представлена женская одежда из Италии, Турции, Германии и других стран. Ценовой сегмент «средний» и «средний плюс».

Кроме того, в конце осени в ТРК планируется открытие магазина джинсового бренда Mavi. Это будет второй магазин турецкого бренда в Перми. Первый открылся 11 сентября в ТРК «СпешиLove».

Как отметили в «Семье», открытие новых магазинов — часть проекта по обновлению концепции ТРК, в рамках которой планируется усилить группу брендов одежды и обуви сегментов «средний» и «средний плюс», а также добавить ювелирный и ресторанный сегменты.

Ранее "Новый компаньон" писал, что с 15 сентября на первом этаже первой очереди торгово-развлекательного комплекса «Семья» возобновил работу магазин re:Store по продаже продукции компании Apple.

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