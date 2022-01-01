В пермском ТРК «Семья» возобновил работу магазин re:Store Отдел по продаже продукции компании Apple был закрыт с начала лета Поделиться Твитнуть

Алёна Морозова

С 15 сентября на первом этаже первой очереди торгово-развлекательного комплекса «Семья» (Пермь, ул. Революции,13) возобновил работу магазин re:Store по продаже продукции компании Apple. Об этом «Новому компаньону» сообщили в отделе маркетинга ТРК.

Магазин приостанавливал работу в начале лета, несколько месяцев ему понадобилось для перестройки системы поставок продукции Apple, а потом re:Store объявил о планах снова открыться в августе.

Тогда же в ТРК рассказали, что кроме re:Store, получили уведомление о возобновлении работы от магазина электроники Samsung. Он заработал в августе.

В ТРК «Семья» также сообщили, что обновление логистических процессов провёл магазин Mango. Это позволило расширить и обновить ассортимент одежды бренда.

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