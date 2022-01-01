В ТРК «СемьЯ» в августе возобновят работу магазины re:Store и Samsung Кроме того, в торговом центре открылся магазин MIUZ Московского ювелирного завода Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Представители магазинов электроники re:Store и Samsung уведомили администрацию ТРК «СемьЯ» о предстоящем возобновлении работы. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Ранее оба магазина временно закрылись из-за отсутствия поставок товаров. Конкретная дата возобновление работы re:Store и Samsung не называется, но известно, что произойдёт это в августе.

В ТРК также рассказали, что на этой неделе на первом этаже первой очереди торгового центра открылся магазин MIUZ Московского ювелирного завода.

«У посетителей ТРК отмечается большой интерес к ювелирным магазинам, и, возможно, в ближайшее время в составе арендаторов появится представительство ещё одного крупного российского ювелирного завода», — отметили в пресс-службе.

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