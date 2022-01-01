В Перми открылся магазин известного турецкого бренда одежды В ТРК «СпешиLove» заработал отдел «Мави джинс» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 11 сентября, на втором этаже пермского ТРК «СпешиLove» начал работу новый магазин «Мави джинс». Об этом сообщили в администрации торгово-развлекательного комплекса.

MAVI — бренд одежды, основанный в 1991 году. Является лидером джинсового рынка в Турции и продаётся в 50 странах, среди которых США, Канада, Германия, Голландия, Австралия, Россия.

О планах турецких брендов MAVI и производителя высококачественного текстиля и аксессуаров для дома Arya Home открыть в Перми первые фирменные магазины «Новый компаньон» сообщал в июле.

Напомним, магазин Arya Home заработал в ТРК «СпешиLove» в начале сентября.





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