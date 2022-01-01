В Перми открылся первый магазин текстиля и товаров для дома Arya Home Он заработал в ТРК СпешиLove Поделиться Твитнуть

фото: ТРК «СпешиLove»

В Перми в ТРК СпешиLove заработал магазин текстиля и товаров для дома Arya Home. Известный турецкий бренд ранее не был представлен в Пермском крае.

Как уточнили в ТРК, магазин открылся на первом этаже торгово-развлекательного комплекса, его площадь — 140 кв. м, в ассортименте — товары для спальни, ванной и кухни, домашняя одежда, ароматы для дома.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что открытие магазина Arya Home в Перми планировалось на август.

Arya Home — мировой производитель товаров для дома и текстиля, появившаяся на рынке более 25 лет назад. В России у бренда в настоящее время более 30 магазинов и салонов.





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