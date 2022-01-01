Мария Сыропятова В Пермь заходят два новых бренда одежды и текстиля из Турции Магазины MAVI и Arya Home заработают в августе Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ТРК "Спешиlove"

В августе в ТРК «СпешиLove» планируется открытие магазинов джинсовой одежды MAVI и производителя высококачественного текстиля и аксессуаров для дома Arya Home. Об этом «Новому компаньону» сообщили в торгово-развлекательном комплексе. Оба бренда родом из Турции и ранее не были представлены в Пермском крае.

В ТРК рассказали, что новые отделы разместятся на 1 и 2 этажах комплекса «Спешиlove».

Кроме того, в администрации ТРК прокомментировали перспективы открытия других торговых точек: «На данный момент ведутся переговоры с новыми арендаторами для открытия отделов, в том числе отечественными и турецкими производителями».

MAVI — это бренд одежды, основанный в 1991 году. Бренд является лидером джинсового рынка в Турции и продаётся в 50 странах, среди которых США, Канада, Германия, Голландия, Австралия, Россия.

Компания Arya Home основана в 1992 году. Сейчас компания является одним из лидеров рынка Турции по производству текстиля и товаров для дома. В России у бренда более 30 магазинов и салонов.

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