Елена Синица В Прикамье утвердили региональный бюджет на 2022-2024 годы По итогам 2022 года расходы составят 228,7 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье в двух чтениях утвердили региональный бюджет на 2022-2024 годы. Решение принято на пленарном заседании краевого парламента 22 сентября.

В частности, по итогам года доходы региональной казны должны будут составить 196,7 млрд руб., расходы 228,7 млрд руб., дефицит бюджета достигнет 31,9 млрд руб. Госдолг составит 30,8 млрд руб.





Принятые поправки предполагают выделение средств на капитальный ремонт Площади Европы, на расходы новому учреждению, которое будет заниматься содержанием улиц в центре Перми, и на помощь Луганской и Донецкой народным республикам.





Кроме этого, 193,3 млн руб. будет направлено муниципалитетам на выравнивание бюджетной обеспеченности. Средства пойдут на повышение зарплат работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования в целях исполнения «майских указов» президента.

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