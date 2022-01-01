Елена Синица
Пермский край направит 0,5 млрд руб. на помощь Донбассу
Законопроект рассмотрят в сентябре
Поделиться
Твитнуть
Пермский край направит на помощь Донецкой и Луганской республикам 500 млн руб. Соответствующие поправки внесены в краевой бюджет на 2022-2024 годы. Об этом сообщается в телеграм-канале Законодательного собрания региона.
Согласно пояснительной записке, предлагается увеличить резервный фонд региона на 500 млн руб. Эти средства пойдут на «обеспечение мероприятий, осуществляемых регионом для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР».
Уточняется, что поправки предполагают увеличение основных показателей, но дефицит регионального бюджета не изменится.
Законопроект рассмотрят на сентябрьском пленарном заседании.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть