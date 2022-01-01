Елена Синица Пермский край направит 0,5 млрд руб. на помощь Донбассу Законопроект рассмотрят в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край направит на помощь Донецкой и Луганской республикам 500 млн руб. Соответствующие поправки внесены в краевой бюджет на 2022-2024 годы. Об этом сообщается в телеграм-канале Законодательного собрания региона.

Согласно пояснительной записке, предлагается увеличить резервный фонд региона на 500 млн руб. Эти средства пойдут на «обеспечение мероприятий, осуществляемых регионом для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР».





Уточняется, что поправки предполагают увеличение основных показателей, но дефицит регионального бюджета не изменится.





Законопроект рассмотрят на сентябрьском пленарном заседании.

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