Олег Антонов Проект капремонта площади Европы в Перми прошёл госэкспертизу Работы планируется начать уже в этом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект капитального ремонта площади Европы (участок дороги по ул. Монастырской между зданиями № 2 и 3а в Перми) прошёл госэкспертизу. Сведения об этом включены в ЕГРЗ 2 сентября.

Застройщиком на объекте выступает МКУ «Пермблагоустройство», исполнителем проектной документации — ООО «Проектная фирма «ОРТА».

Напомним, в конце августа в бюджет Пермского края на 2022-2024 годы были предложены поправки. Соответствующий документ внёс на рассмотрение в Законодательное собрание губернатор Дмитрий Махонин.

Согласно поправкам, предлагается выделить средства на капремонт площади Европы в Перми. Стоимость работ оценивается в 120,6 млн руб. Ремонт планируется в 2022-2023 годах на условиях софинансирования (50% — краевой бюджет, 50% — бюджет Перми).

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