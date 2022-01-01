Дмитрий Жебелев принял решение выйти из управления «Дедморозим» При этом он остаётся работать в фонде и не уедет из Перми Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев / фото: telegram-канал

Руководитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев принял решение сложить с себя полномочия и выйти из президиума организации.

«Я принял решение выйти из управления «Дедморозим», чтобы сохранить все те чудеса, которые вы совершили для сирот и тяжелобольных ребят Пермского края — и те, что ещё обязательно совершите», — обратился он к своей команде в социальных сетях.

Напомним, ранее Дмитрий Жебелев открыто выступил против военной спецоперации на Украине и был оштрафован. В мае по требованию Генпрокуратуры был заблокирован его аккаунт в соцсети ВКонтакте. Ранее учредитель пермского фонда ушёл с должности советника губернатора Прикамья по социальным вопросам.

«Если есть шанс хоть как-то снизить риск (для организации - ред.), мои амбиции — самая маленькая цена, которую только можно заплатить за то, чтобы им воспользоваться», — написал Жебелев.

При это он отметил, что остаётся частью команды «Дедморозим» и не уедет из Пермского края или России:

— Я не враг себе, чтобы покидать самое лучшее для меня место на планете. Да и в отпуске я давненько не был.

«Дедморозим» — фонд для детей-сирот и детей со смертельно опасными заболеваниями, который был создан обычными людьми в 2012 году. Дмитрий Жебелев возглавлял организацию со дня её основания.

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