Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев проиграл апелляцию по поводу штрафа за одиночный пикет Краевой суд оставил в силе решение суда Дзержинского района Перми Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев / фото: telegram-канал

Судья Пермского краевого суда Андрей Савельев на заседании по апелляции учредителя Благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева оставил в силе решение Дзержинского районного суда от 8 апреля, на котором пермскому общественнику был присуждён штраф за одиночный пикет с плакатом на сумму 30 тыс. руб.

По словам Жебелева, решение суда высшей инстанции стало для него неожиданным. Он намерен подавать кассационную жалобу, а в случае неудачи в кассации писать в Европейский суд по правам человека.

В то же время активист готовит ещё одну апелляцию: по решению того же Дзержинского райсуда 2 июня он был оштрафован за три поста ВКонтакте. По словам Жебелева, мотивировочную часть решения суда он получит на днях, после чего у него будет 10 дней для подготовки апелляционного заявления.

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