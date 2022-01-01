Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев проиграл апелляцию по поводу штрафа за одиночный пикет
Краевой суд оставил в силе решение суда Дзержинского района Перми
Судья Пермского краевого суда Андрей Савельев на заседании по апелляции учредителя Благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева оставил в силе решение Дзержинского районного суда от 8 апреля, на котором пермскому общественнику был присуждён штраф за одиночный пикет с плакатом на сумму 30 тыс. руб.
По словам Жебелева, решение суда высшей инстанции стало для
него неожиданным. Он намерен подавать кассационную жалобу, а в случае неудачи в
кассации писать в Европейский суд по правам человека.
В то же время активист готовит ещё одну апелляцию: по
решению того же Дзержинского райсуда 2 июня он был оштрафован за три поста ВКонтакте. По словам Жебелева, мотивировочную часть решения
суда он получит на днях, после чего у него будет 10 дней для подготовки
апелляционного заявления.
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