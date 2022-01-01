Координатора фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева привлекут к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев

Константин Долгановский

Сотрудники полиции вручили координатору фонда «Дедморозим» Дмитрию Жебелеву протокол по факту совершённого им административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Об этом сам Жебелев написал в социальных сетях.

Первая часть статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации».

Как пишет Дмитрий Жебелев, протокол был составлен за антивоенный пост, размещённый им на личной странице ВКонтакте 6 марта.

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