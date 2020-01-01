Дмитрий Жебелев оставил пост советника губернатора Пермского края Эту должность он занимал с весны 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев

Константин Долгановский

Учредитель пермского фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев ушёл с должности советника губернатора Прикамья по социальным вопросам. Об этом сообщает properm.ru.

По словам Жебелева, официальное сотрудничество с администрацией Дмитрия Махонина было прекращено по обоюдному согласию.

«Когда приглашали, у меня было условие — в любой момент и любая из сторон может прекратить официальное сотрудничество, без всяких обид и объяснений, — рассказал Жебелев изданию. — Взаимно его реализовали».

При этом Жебелев добавил, что его уход с поста не запрещает губернатору обратиться к нему за советом в любое время.

Дмитрий Жебелев занимал должность советника с весны 2020 года.

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