В д. Паздерино под Пермью появятся два крупных логистических объекта Проектам присвоен статус «приоритетных» Поделиться Твитнуть

Согласно решению совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, проектам двух компаний, приступающим к строительству крупных логистических объектов в д. Паздерино, присвоен статус «приоритетных». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Первый проект — складской комплекс класса А (площадь 22 тыс. кв. м) планирует возвести компания «Ива-Строй». Объём инвестиций — 752 млн руб.

Второй — мультитемпературный складской комплекс класса А (площадь 17 тыс. кв. м) построит компания «Ива-Логистика». Объём вложений оценивается в 702 млн руб.

Реализовать проекты компании планируют в 2024 году.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что статус приоритетных совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоил проектам по расширению производства по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8, строительству в крае около 40 АЗС «Татнефть», производству мототехники из пластика, возведению детского развлекательного центра на пересечении улиц Свиязева и Леонова в Перми.

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