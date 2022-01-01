Елена Синица В Пермском крае могут запустить производство комплектующих для мототехники Производство могут запустить до 2025 года Поделиться Твитнуть

Организаторы мероприятия

В четверг, 1 сентября, состоялось заседание краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. В частности, на заседании поднимался вопрос присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетных.

Такой статус был присвоен проекту запуска производства мототехники из пластика. С инициативой выступило ООО «Пермская производственная компания «Каскад».





В планах организации построить в Юго-Камском цех, оборудованный линией пластикового литья. Здесь будут производить комплектующие для сельскохозяйственной и зимней мототехники.





Для реализации проекта организация попросила на условиях льготной аренды и без проведения торгов земельный участок площадью 1,5 га. На нём разместятся производственный корпус, склад для сырья и готовой продукции, погрузочно-разгрузочная площадка.





Требуемые инвестиции — 83 млн руб., сроки реализации — 2022-2025 годы.

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