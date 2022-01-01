В пермском м/р Нагорный построят детский развлекательный центр Проект с объёмом инвестиций 380 млн руб. планирует реализовать АО «Пермглавснаб» Поделиться Твитнуть

Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата поддержал проект возведения детского развлекательного центра на пересечении улиц Свиязева и Леонова в Перми, рядом со строящимся зоопарком.

Реализовать инициативу планирует АО «Пермглавснаб».

«Реализация такого инвестиционного проекта позволит создать в Индустриальном районе новый центр притяжения для жителей и гостей города. А близость Центра к площадке строящегося зоопарка только усилит рекреационный акцент этой территории», — отметил генеральный директор компании Владимир Занин.

Планируется, что центр расположится в двухэтажном здании площадью почти 4 тыс. кв. м. Инициатор инвестпроекта также сообщил, что в центре установят инновационное игровое оборудование.

Планируется, завершить строительство детского развлекательного центра в 2025 году. Инвестиции в проект оцениваются в более 380 млн руб.

Инициативе присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. Это даст компании возможность на льготных условиях получить земельный участок под объект.





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