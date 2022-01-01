Елена Синица Пермский «Машиностроитель» расширит производство комплектующих для авиадвигателей Объём необходимых инвестиций — чуть более 2 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

АО «Пермский завод «Машиностроитель» расширит производство по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8. Этому проекту присвоили статус приоритетного. Решение принято на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Согласно проекту, планируется построить производственный корпус на земельном участке площадью 1,2 га. За счёт статуса приоритетного проект сможет получить этот участок без торгов. Предполагаемый объем инвестиций — чуть более 2 млрд руб. При этом 28% этой суммы будут собственные средства «Машиностроителя».





Реализация проекта позволит прийти к созданию до 44 реверсивных устройств в год. Реализация объекта планируется до 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.