Елена Синица В Пермском крае может появиться порядка 40 заправок сети «Татнефть» Первые две откроются до 2024 года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае может появиться около 40 сети АЗС «Татнефть». Проект был представлен на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Первые две заправки сети планируют открыть на ул. Новогайвинской и ул. Александра Щербакова. По словам заместителя директора ООО «Татнефть-АЗС Центр» по экономике и финансам Максима Комарова, проект планируется реализовать в 2022-2024 года. Общий объем инвестиций для строительства этих двух заправок оценивается 380 млн руб.





Для реализации проекта компания хотела бы получить два участка площадью по 0,6 га каждый в льготную аренду без торгов. Для реализации ещё 38 заправок компания планирует либо приобретать земельные участки, либо приобретать права на их аренду, добавил Комаров.





В ходе заседания было принято решение присвоить проекту статуса приоритетного.

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