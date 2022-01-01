В трёх пермских кафе «Вкусно — и точка» заработали атмосферные зоны Штат сотрудников сети, ушедшей на ребрендинг 10 июня, сохранён Поделиться Твитнуть

фото: ТРЦ "Планета"

Во внешней пресс-службе сети «Вкусно — и точка» прокомментировали открытие ресторанов быстрого питания в Перми. «Рады сообщить, что с 27 по 29 августа в Перми возобновили работу шесть предприятий сети «Вкусно — и точка», — говорится в сообщении.

Посетителей принимают заведения по адресам: ул. Мира, 37а, ул. Революции, 13, ул. Попова, 58б, ул. Ленина, 45, ш. Космонавтов, 162б, ул. Петропавловская, 73а.

При этом атмосферные зоны, где гости смогут заказать не только основные позиции меню, но и выпечку с десертами, открылись в ЦУМе (ул. Ленина, 45), ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) и МФЦ «IMALL Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а).

В пресс-службе сообщили, что в период трансформации бизнеса сеть «Вкусно — и точка» сохранила свой штат в полном составе, а с июня открыла приём сотрудников. Сеть и дальше планирует развиваться, в ближайшие годы «Вкусно — и точка» намерена увеличить общее количество точек до 1000.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 10 июня рестораны McDonald’s по всей стране, в том числе в Перми, приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием «Вкусно — и точка» открылись 12 июня.

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