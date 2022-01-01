Елена Синица Открылось шестое кафе «Вкусно — и точка» в Перми Оно заработало в МФЦ «iMALL Эспланада» Поделиться Твитнуть

В Перми открылось шестое кафе «Вкусно — и точка» в Перми. С сегодняшнего дня оно работает в МФЦ «iMALL Эспланада». Об этом сообщают посетители торгового центра.

Ранее сообщалось об открытии с 29 августа кафе «Вкусно — и точка» в торгово-развлекательном центре «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б).





Напомним, первые четыре кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» открылись в Перми 27 августа у Центрального рынка (ул. Попова, 58 б), у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а), в ЦУМе (ул. Ленина, 45) и в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13).





В обновлённое меню вошли большинство любимых блюд, таких как чизбургер, гамбургер, чикенбургер, наггетсы, а также креветки, стрипсы, роллы и многие другие. При этом, как говорят в заведениях, некоторые позиции будут доступны позднее.





Ранее «Новый компаньон» писал, что 10 июня рестораны McDonald’s по всей стране, в том числе в Перми, приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием «Вкусно — и точка» открылись 12 июня.

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