В Перми открылся пятый ресторан «Вкусно — и точка» Он начал работу 29 августа в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

фото: ТРЦ "Планета"

В понедельник, 29 августа, в торгово-развлекательном центре «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) открылся ресторан «Вкусно — и точка», об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Предприятие «Вкусно — и точка» (до ребрендинга McDonald’s) расположено на 2 этаже, в зоне фуд-корта торгово-развлекательного центра.

Напомним, первые четыре кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» открылись в Перми 27 августа у Центрального рынка (ул. Попова, 58 б), у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а), в ЦУМе (ул. Ленина, 45) и в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13).

В обновлённое меню вошли большинство любимых блюд, таких как чизбургер, гамбургер, чикенбургер, наггетсы, а также креветки, стрипсы, роллы и многие другие. При этом, как говорят в заведениях, некоторые позиции будут доступны позднее.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 10 июня рестораны McDonald’s по всей стране, в том числе в Перми, приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием «Вкусно — и точка» открылись 12 июня.









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