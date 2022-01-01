С 27 августа в Перми заработали четыре ресторана «Вкусно — и точка» Пермские кафе McDonald’s были закрыты на ребрендинг 10 июня Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Четыре кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» открылись в Перми 27 августа. Об этом сообщили посетители заведений.

Рестораны заработали у Центрального рынка (ул. Попова, 58 б), у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а), в ЦУМе (ул. Ленина, 45) и в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13).

Во внешней пресс-службе сети «Вкусно — и точка» открытие ресторанов в Перми до сих пор не комментируют.

Напомним, открытие ресторанов сети много раз переносилось. Последний раз оно планировалось 8 августа в предприятиях на ул. Попова, 58б у Центрального рынка, в ЦУМе и у ТРК «Столица», однако за два дня было отменено «по техническим причинам».

Ранее «Новый компаньон» писал, что 10 июня рестораны McDonald’s по всей стране, в том числе в Перми, приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием «Вкусно — и точка» открылись 12 июня.

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