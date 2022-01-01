Торжество по случаю открытия в Перми ресторанов «Вкусно — и точка» состоится у Центрального рынка Также 8 августа откроются кафе в ЦУМе и у ТРК "Столица" Поделиться Твитнуть

Бывший "Макдоналдс" у Центрального рынка

Мария Сыропятова

В понедельник 8 августа в Перми возобновят свою работу три предприятия сети «Вкусно — и точка», включая точки с автораздачей. Торжественная церемония открытия пройдёт в 10:00 в предприятии по ул. Попова, 58б у Центрального рынка, об этом сообщили в пресс-службе компании.

В этот же день начнут работать кафе по ул. Ленина, 45 (в ЦУМе) и ул. Мира, 37а (у ТРК «Столица»).

Сообщается, что в обновлённое меню войдут большинство любимых блюд, таких как чизбургер, гамбургер, чикенбургер, наггетсы, а также креветки, стрипсы, роллы и многие другие. При этом некоторые позиции будут доступны позднее.

С 11 августа в заведениях «Вкусно — и точка» появится концепция Кафе с напитками и десертами.

В пресс-службе компании подчеркнули, что в период трансформации бизнеса «Вкусно — и точка» сохранила свой штат в полном составе. Более того, с июня открыт приём сотрудников. Продолжило свою работу и приложение для смартфонов. Его название сменилось на «Вкусно — и точка», а ранее полученные бонусы программы лояльности сохранились.

Напомним, 10 июня рестораны McDonald’s в Перми приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием «Вкусно — и точка» открылись 12 июня.

В Перми открытия первых предприятий «Вкусно — и точка» ждали 27 июня (начало работы было анонсировано в соцсетях компании), однако двери кафе в тот день так и не открылись.

«В ближайшие недели компания возобновит работу всех точек сети в городе», — пообещали накануне в пресс-службе сети кафе. Всего в Перми может открыться шесть ресторанов «Вкусно — и точка» — именно столько предприятий McDonald’s работало в городе до закрытия.

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