Елена Синица Открытие ресторанов «Вкусно — и точка» в Перми состоится 27 июня В этот день запланировано открытие трёх точек сети Поделиться Твитнуть

Рестораны «Вкусно — и точка» откроются в Перми 27 июня. Такая информация опубликована в социальных сетях компании.

На этот день запланировано открытие ресторанов по адресам: ул.Мира,37а, ул.Попова,58б и ул.Ленина,45.





Ранее сообщалось, что до конца июня в России откроется около 200 ресторанов сети. Пока посетителям будет доступно не всё меню. Это связано с логистическими сложностями и открытием ресторанов в короткие сроки.

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