Елена Синица McDonald's в России будет работать под названием «Вкусно и точка» Первые 15 ресторанов уже открылись в Москве и Московской области Поделиться Твитнуть

Рестораны сети McDonald's в России будут работать под названием «Вкусно и точка». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева.

Сегодня в Москве и Подмосковье состоялось открытие 15 ресторанов сети под новым названием. По словам Пароева, завтра в России откроется ещё 50 ресторанов, а до конца месяца — около 200.





Он также добавил, что пока посетителям будет доступно не всё меню. Это связано с логистическими сложностями и открытием ресторанов в короткие сроки. Некоторых позиций в меню не будет (например, бургера «Биг Мак» и мороженого «МакФлурри»), отметил он.





«Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's, — сказал Пароев. — Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят».





Помимо этого, он сообщил, что изменится и упаковка продукции.





Напомним, ранее был представлен новый логотип сети.

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