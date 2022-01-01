Елена Синица Выбран новый логотип для McDonald’s в России Название для сети ресторанов ещё не определено Поделиться Твитнуть

Выбран новый логотип для McDonald’s в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании, которая придёт на смену сети.

Так, на зелёном фоне будут изображены две жёлтые палочки картошки-фри и жёлто-оранжевый бургер. Поясняется, что зелёный фон символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.





Сейчас сеть запускает рекламную кампанию, в которой уже будет фигурировать новый логотип. При этом в компании отметили, что название сети на данный момент не выбрано. Известно, что обсуждается восемь вариантов, среди них «Тот самый», «Свободная касса».



Также известно, что в новом меню многие известные названия блюд будут изменены. Так, «Роял» переименуют в «Гранд», «Роял де Люкс» в «Гранд де Люкс», «Филе-о-фиш» в «Фиш Бургер».

Сообщается, что около 200 ресторанов закрывшейся сети возобновят работу в России под новым брендом до конца июня. Кроме того уже 12 июня McDonald's запустит продажи в онлайне, приложение в AppStore будет временно называться «Мой бургер».





Напомним, что всего в Перми было открыто шесть кафе McDonald’s.

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