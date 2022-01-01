Открытие трёх ресторанов «Вкусно — и точка» в Перми состоится 8 августа Адреса открытий официально назовут в пятницу Поделиться Твитнуть

В понедельник, 8 августа, в Перми состоится открытие трёх предприятий «Вкусно — и точка». Об этом «Новому компаньону» сообщили во внешней пресс-службе сети ресторанов быстрого питания.

«В ближайшие недели компания возобновит работу всех точек сети в городе», — отметил собеседник издания. При этом уточнить, где именно в первую очередь откроются кафе, он оперативно не смог, пообещав предоставить более подробную информацию с адресами открытий в пятницу, 5 августа.

Ранее сообщалось, что сеть готовит к открытию кафе в ЦУМе (ул. Ленина, 45), у Центрального рынка (ул. Попова, 58б) и у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а).

Напомним, 10 июня рестораны McDonald’s в Перми приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием «Вкусно — и точка» открылись 12 июня.

В Перми открытия первых предприятий «Вкусно — и точка» ждали 27 июня (начало работы было анонсировано в соцсетях компании), однако двери кафе в тот день так и не открылись.

Всего в Перми может открыться шесть ресторанов «Вкусно — и точка» — именно столько предприятий McDonald’s работало в городе до закрытия.

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