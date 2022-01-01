Все рестораны McDonald's в Перми приостановили работу О дате открытия под новым брендом пока не сообщается Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Все рестораны сети McDonald's, продолжавшие работать в Перми под старым брендом, закрылись 10 июня. Всего в краевом центре работало шесть ресторанов американской сети фастфуда. Некоторые из них, например McDonald's у ТК «Столица», прекратили работу раньше.

О приостановке работы всех ресторанов сети McDonald's в РФ, открытых по франшизе, с 10 июня, сообщил ТАСС. Источник агентства пояснил, что под новым брендом заведения начнут открываться с 12 июня. Сначала в Москве, а потом до конца месяца и в других регионах России.

Накануне был представлен новый логотип сети ресторанов бывшего McDonald’s в России. Название для неё ещё не определено.





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