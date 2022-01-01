Экс-руководитель Фонда капремонта Пермского края трудоустроился в Волгограде Дмитрий Баранов уволился с должности после трагедии на ул. Краснова в Перми Поделиться Твитнуть

Экс-руководитель Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов назначен генеральным директором Регионального фонда капитального ремонта Волгоградской области. Об этом сообщил депутат Заксобрания Антон Удальёв.

«Дмитрий Баранов досконально знает проблемы отрасли и понимает, как их решать», — написал депутат.

Напомним, Дмитрий Баранов руководил фондом в Прикамье с 2017-го по январь 2021 года. Он уволился с должности после трагедии на ул. Краснова в Перми. Затем Дмитрий Баранов год трудился на посту руководителя ГБУ ПК «Центр расчётов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края» и ушёл с этого поста тоже по собственному желанию.





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