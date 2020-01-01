Гендиректор Фонда капремонта Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении Исполнять обязанности гендиректора, скорее всего, будет бывший глава Кировского района Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Баранов

Архив ИД «Компаньон»

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов увольняется из ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации

«Губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал претензии к работе данной структуры, — пояснили в администрации. — Случившаяся на днях трагедия на ул. Краснова в Перми стала последней каплей. Кадровое решение принято».

Сегодня, 11 января, Дмитрий Баранов, который возглавляет фонд с 2017 года, работает последний день.

«Дмитрий Баранов выполнил основные задачи, которые были поставлены перед ним как перед руководителем фонда. С 2017 года фонд существенно увеличил объемы выполняемы работ, а с 2018 года запустил масштабное обследование всех домов в региональной программе. Новому руководству фонда предстоит кардинально изменить подходы к формированию программы капитального ремонта, а также усилить контроль за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков», — сообщил заместитель председателя Правительства, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.

По данным источников «Нового компаньона», одним из претендентов на пост и. о. директора фонда является экс-глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. Напомним, он возглавлял район с 2017 года. Летом 2021 года его сменил экс-глава администрации Пермского муниципального района, бывший краевой вице-премьер Владимир Цветов.

Владимир Хлебников в беседе с «Новым компаньоном» заявил, что «никаких заявлений пока не писал», а до этого времени информация о его переходе в Фонд капремонта является «слухом».

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