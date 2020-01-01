Скончалась одна из пострадавших при обрушении стройконструкций на ул. Краснова Женщине было 70 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в реанимации скончалась одна из пострадавших при обрушении стройконструкций у дома на ул. Краснова, 25. Об этом сообщили в краевой клинической больнице.



Вторая пострадавшая — 29-летняя девушка — находится в больнице.

Напомним, происшествие случилось днём 9 января: скорее всего, из-за скопления снега обрушились деревянные конструкции перехода, подготовленного для ограждения при ремонте жилого дома.

По факту происшествия накануне следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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