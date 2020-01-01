Возбуждено уголовное дело из-за обрушения стройконструкций у дома на Краснова, 25 Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Свердловского района Перми начала проверку из-за обрушения строительных конструкций (деревянный переход) на тротуаре около дома по адресу: ул. Краснова, 25. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

«Надзорным органом будет проверено соблюдение НО «Фонд капремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края» и подрядчиком законодательства о капитальном ремонте указанного многоквартирного дома, а также управляющей организацией требований жилищного законодательства при содержании общего имущества собственников жилых помещений. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в субботу, 9 января, около 13:40 произошло обрушение конструкций, подготовленных для ремонта дома. В результате пострадали две женщины в возрасте 29 и 70 лет. По данным на 9 января они находились в удовлетворительном состоянии.

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