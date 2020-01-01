Сергей Данилов В Перми под обрушившимся переходом пострадали две женщины Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня около 13:40 в центре Перми, около дома на ул. Краснова, 26, обрушился деревянный переход. Он окружал дом, котором проводится капитальный ремонт, и обрушился под весом скопившегося на крыше снега, сообщает пресс-служба администрации города.

Прибывшие на место происшествия спасатели Пермской городской службы спасения и пожарные МЧС России по Пермскому краю извлекли из-под завала двух женщин, 29 и 70 лет, и передали их медикам. Пострадавшие госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным «ПроПермь», компания, выполняющая работы по ремонту здания, — ООО «АудитЭнергоПроект».





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