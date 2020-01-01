Елена Бардукова Дмитрий Баранов покинул Центр расчётов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края Обязанности руководителя учреждения исполняет Глеб Максимов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Баранов

Архив ИД «Компаньон»

Дмитрий Баранов покинул пост руководителя ГБУ ПК «Центр расчётов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края». Его обязанности исполняет Глеб Максимов.

В министерстве ЖКХ и благоустройства региона «Новому компаньону» сообщили, что Дмитрий Баранов ушёл по собственному желанию.

Напомним, Дмитрий Баранов возглавил государственное бюджетное учреждение в январе 2021 года. До этого, начиная с 2017 года, он руководил Фондом капитального ремонта Пермского края. Из ведомства Дмитрий Баранов уволился после трагедии на ул. Краснова в Перми.

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