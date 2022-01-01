Елена Синица В оздоровительные лагеря Прикамья приедут ещё 38 детей из Донбасса Ребята приедут из Северодонецка Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал и.о.главы администрации Северодонецка Николая Моргунова

В оздоровительные лагеря Пермского края отправились 38 детей из Северодонецка (ЛНР). Об этом в своём телеграм-канале сообщил и.о.главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.

«Вот уже третью неделю подряд юные жители Северодонецка отправляются на отдых в оздоровительные лагеря Пермского края. В этот раз, 14 августа, туда отправились ещё 38 детей, и, кажется, что количество желающих вовсе не убывает», — написал Моргунов.





Напомним, 9 августа в регион приехали 110 детей из ЛНР и ДНР. Часть из них отправились в детские оздоровительные лагеря, а часть стали участниками университетской профильной образовательной смены при ПГНИУ.





До этого, 1 августа, из ЛНР прибыли 78 детей. Ближайший месяц они проведут в лагерях отдыха Пермского и Горнозаводского округов. Кроме того, в течение лета в Пермский край приезжают школьники из Донбасса в рамках «Университетских смен». ПГГПУ уже принял у себя почти 150 ребят, всего вузом было организовано 3 смены. Теперь ребят принимает Пермский государственный национальный исследовательский университет.

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