Елена Синица В Пермь 30 июня приедут 50 детей из Донбасса Для них организуют профильные образовательные смены Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В Пермском крае для детей из Луганской и Донецкой народных республик откроются профильные образовательные смены. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что на базе Пермского педагогического университета (ПГГПУ) для детей 12-17 лет из ДНР и ЛНР пройдут три образовательные смены. Всего вуз планирует принять 150 человек. Первая группа из 50 человек приедет в Пермь 30 июня.





В рамках смен запланированы лекции по истории России и Пермского края, краткосрочные учебные интенсивы. Кроме этого, в планах обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников. Также предусмотрено оказание психологической помощи.





Ранее сообщалось, что в школах Прикамья будет организовано бесплатное питание для детей беженцев с Украины .

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