В школах Прикамья будет организовано бесплатное питание для детей беженцев с Украины Постановление о выделении бюджетных средств принято на заседании регионального правительства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае учеников 5-11-х классов, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Укрианы, решено обеспечить бесплатным питанием в течение учебного года. Постановление о выделении бюджетных средств принято на заседании регионального правительства, сообщили в пресс-службе губернатора.

Речь идёт пока о 20 детях, прибывших из указанных территорий. Также бесплатным горячим питанием обеспечиваются все учащиеся 1-4-х классов.

В начале июня сообщалось, что в Пермском крае находятся 456 беженцев из Украины. Все они прибыли в регион самостоятельно.

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