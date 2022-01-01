В школах Прикамья будет организовано бесплатное питание для детей беженцев с Украины
Постановление о выделении бюджетных средств принято на заседании регионального правительства
В Пермском крае учеников 5-11-х классов, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Укрианы, решено обеспечить бесплатным питанием в течение учебного года. Постановление о выделении бюджетных средств принято на заседании регионального правительства, сообщили в пресс-службе губернатора.
Речь идёт пока о 20 детях, прибывших из указанных территорий. Также бесплатным горячим питанием обеспечиваются все учащиеся 1-4-х классов.
В начале июня сообщалось, что в Пермском крае находятся 456 беженцев из Украины. Все они прибыли в регион самостоятельно.
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