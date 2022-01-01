Елена Синица В Пермском крае находятся 456 беженцев из Украины Они прибыли в регион самостоятельно Поделиться Твитнуть

По данным на 1 июня, в Пермский край самостоятельно приехали 456 беженцев из Украины. В их числе 103 ребёнка. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Беженцы останавливаются у своих родственников или же близких знакомых.





В ведомстве также отметили, что прибывшим оказывается вся необходимая поддержка: психологическая, юридическая, социальная.

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