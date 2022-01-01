В Пермь прибыли 78 школьников из Луганской Народной Республики Весь август они проведут в детских оздоровительных лагерях края Поделиться Твитнуть

В понедельник 1 августа в Пермь прибыли 78 школьников с 7 до 17 лет из Луганской Народной Республики. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, целый месяц они проведут в детских оздоровительных лагерях Пермского и Горнозаводского округов.

Как отметили замминистра социального развития Пермского края Надежда Подъянова, для детей из ЛНР подготовлены экскурсии по региону, участие в фестивалях, турнирах, играх, спортивных эстафетах, в других мероприятиях.

Напомним, в течение лета в Пермский край также приезжают школьники из Донбасса в рамках «Университетских смен», которые проходят на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ). В настоящее время проходит третья смена.

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